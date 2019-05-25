Стал известен процент россиян, испытывающих страх увольнения

Оказалось, что увольнения боятся всего лишь 7% опрошенных. При этом 68% респондентов ответили, что вообще не испытывают никаких страхов относительно своей работы.

3% участников признались, что опасаются невыплаты заработной платы и нестабильности в компании. Ещё два процента россиян заявили, что боятся своего руководителя и коллектива.

Стоит отметить, что за последние пять лет процент людей, не испытывающих никаких страхов, связанных с работой, увеличился — с 62% до 68%.

В опросе участвовали более двух тысяч россиян.