Стало известно, чем сможет заняться турист в открытом космосе

Об этом «РИА Новости» рассказал космонавт Павел Виноградов. По его словам, турист во время выхода в открытый космос сможет полюбоваться видами родной планеты, сфотографироваться и даже провести эксперименты. Однако ему не позволят отойти слишком далеко от станции по соображениям безопасности. Даже космонавты сейчас пристёгиваются к поручням станции двумя карабинами. «Полетать не удастся», — подытожил Виноградов.

Космонавт считает, что общая продолжительность выхода в космос для туриста может составить от трёх до пяти часов.

Отметим, организаторы полёта в 2023 году сообщили, что контракта с конкретным туристом ещё нет.