Стало известно, что Британия помогает Украине в разработке морских дронов

Министр оборонных закупок Мария Игл заявила в парламенте, что эти дроны были разработаны специально для поддержки Киева. Сейчас они проходят финальные испытания, после чего появится больше информации. Министерство обороны Британии отказалось раскрывать детали их разработки.

Ранее британские власти сообщили, что выделят Украине не менее 120 миллионов фунтов стерлингов на гуманитарную помощь до конца 2024—2025 финансового года. Министр по делам Европы Стивен Доути подчеркнул, что эта поддержка якобы выгодна как Украине, так и британским налогоплательщикам.