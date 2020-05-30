Стало известно, что россияне чаще всего делают в мобильном банке

Как пишет издание «РИА Новости», ссылаясь на исследование, чаще всего люди пользуются мобильным банком для пополнения собственных счетов с карт сторонних банков. Эта операция стала самой популярной у клиентов двух средних возрастных групп — 31-40 лет и 41-50 лет.

У молодых людей в возрасте 21-30 лет популярнее всего была операция по погашению кредитов с карт сторонних банков.

Также в банке узнали, что самая крупная средняя сумма перевода в мобильном приложении в 2019 году была у клиентов возрастом от 51 до 60 лет (12 395 рублей).

Аналитики узнали об этом, изучив прошлогодние данные по всем операциям в мобильном банке.