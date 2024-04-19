Стало известно, где компания Илона Маска тестирует мозговые импланты

Выбранное компанией место? Неврологический институт Барроу в Фениксе, штат Аризона. Испытания устройства Neuralink направлены на то, чтобы дать людям с параличом возможность управлять внешними устройствами, используя только свои мысли. Первый участник, Ноа Арбо, успешно прошел имплантацию в январе и с тех пор демонстрирует свою способность играть в такие игры, как шахматы, с помощью системы.

«Мы сотрудничаем с компанией Barrow благодаря их опыту работы со сложными неврологическими заболеваниями», — говорится в недавнем сообщении в блоге Neuralink. Компания Barrow, известная своими обширными исследованиями и хирургическим опытом, может похвастаться более чем 300 активными клиническими испытаниями и ежегодно проводит тысячи нейрохирургических операций.

Однако подход Neuralink к прозрачности вызвал критику. Компания не опубликовала результаты рецензируемых исследований и не внесла их в список ClinicalTrials.gov, что является стандартной практикой для исследований на людях. Обновления поступают в основном через социальные сети или от самого Маска.