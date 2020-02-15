Стало известно, как Украина улучшит танки Т-72

В качестве новой системы защиты выступит динамическая «Нож». Специалисты установят прицел 1К13 для стрельбы управляемыми ракетами «Комбат» и навигацию СН-3003 «Базальт». Кроме того, танки оснастят новыми приборами ночного видения с электронно-оптическими преобразователями третьего поколения, более мощными двигателями, ходовой частью от Т-80 и современными радиостанциями Aselsan или Harris.

По словам представителя завода, в месяц его специалисты могут отремонтировать пять машин. Модернизация проходит так: сначала танк полностью разбирают, а потом собирают из новых деталей. Замене также подлежат все узлы и кабели.