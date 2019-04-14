Стало известно, какая информация попала к хакерам, взломавшим Outlook

Согласно сообщению Microsoft, злоумышленники могли иметь доступ к адресам электронной почты взломанных пользователей, названиям папок, оглавлению электронных писем, а также контактам аккаунта. Как утверждает компания, доступа к содержанию писем и приложениям к ним хакеры не имели.

Взлом продолжался с 1 января по 28 марта. Хакеры, в основном, рассылали спам-сообщения. Однако в субботу портал TechCrunch сообщил, что злоумышленники получили доступ к информации о тысячах сотрудников правоохранительных органов США. Теперь они собираются продать её.