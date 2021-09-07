Наука и технологии
Сегодня в 18:02

Стало известно, какие сообщения пользователей WhatsApp доступны третьим лицам

Модераторам
Журналисты-расследователи из ProPublica заявили, что переписку WhatsApp могут читать посторонние люди, которые занимаются модерацией. Facebook уже прокомментировала это.
Стало известно, какие сообщения пользователей WhatsApp доступны третьим лицам

Компания заявила, что все сообщения WhatsApp зашифрованы. А прочтение личных сообщений чужими людьми возможно только в одном случае — когда на сообщение пожаловались. Когда получатель использует эту опцию, сообщение автоматически перенаправляется в Facebook. Тогда его анализируют модераторы.

Однако есть в этом кое-что неприятное: когда кто-то жалуется на сообщение, вместе с ним пересылаются четыре предшествующих. Это делается для того, чтобы модераторы поняли контекст. Конечно, многие пользователи могли не знать об этом. В Facebook, впрочем, уверены, что их пользователи понимают, как это всё работает.