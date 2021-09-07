Стало известно, какие сообщения пользователей WhatsApp доступны третьим лицам

Компания заявила, что все сообщения WhatsApp зашифрованы. А прочтение личных сообщений чужими людьми возможно только в одном случае — когда на сообщение пожаловались. Когда получатель использует эту опцию, сообщение автоматически перенаправляется в Facebook. Тогда его анализируют модераторы.

Однако есть в этом кое-что неприятное: когда кто-то жалуется на сообщение, вместе с ним пересылаются четыре предшествующих. Это делается для того, чтобы модераторы поняли контекст. Конечно, многие пользователи могли не знать об этом. В Facebook, впрочем, уверены, что их пользователи понимают, как это всё работает.