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Наука и технологии
Опубликовано 09 февраля 2024, 16:12
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Стало известно, когда американские F-35 получат новые двигатели

Для программы модернизации ещё не утвердили бюджет
В США сместились сроки поставок модернизированных двигателей F135 для истребителей 5-го поколения F-35. Разработкой силовой установки занимается компания Pratt & Whitney.
Стало известно, когда американские F-35 получат новые двигатели

© Donald R. Allen / Wikimedia Commons

Как заявила вице-президент компании Pratt & Whitney Дженнифер Латка, поставки должны начаться в 2029 году, хотя ранее планировались на 2028 год. Силовая установка разрабатывается в рамках программы Engine Core Upgrade (ECU), для которой всё ещё не утвердили госбюджет. Проектирование двигателей семейства F135 должно завершиться в 2025 году.

Первые испытания запланированы на 2026 год, а в 2029, на который перенесли сроки запуска поставок, двигатель протестируют в самолёте. И если производитель и заказчик будут удовлетворены результатами, компания начнёт серийные поставки.

Источник:Breaking Defense
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#истребитель
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#сша