Стало известно, когда американские F-35 получат новые двигатели

Как заявила вице-президент компании Pratt & Whitney Дженнифер Латка, поставки должны начаться в 2029 году, хотя ранее планировались на 2028 год. Силовая установка разрабатывается в рамках программы Engine Core Upgrade (ECU), для которой всё ещё не утвердили госбюджет. Проектирование двигателей семейства F135 должно завершиться в 2025 году.

Первые испытания запланированы на 2026 год, а в 2029, на который перенесли сроки запуска поставок, двигатель протестируют в самолёте. И если производитель и заказчик будут удовлетворены результатами, компания начнёт серийные поставки.