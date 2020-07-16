Стало известно, когда космическая компания SpaceX запустит тестирование спутникового интернета Starlink
Так, период тестирования может начаться уже в самое ближайшее время: SpaceX уже разослала некоторым пользователям, подписавшимся на рассылку Starlink, электронное письмо с просьбой указать их полные адреса. Там же компания указала, что этим летом начнется полноценное закрытое бета-тестирование Starlink, после чего оно перейдет публичное тестирование.
Также в сети были опубликованы первые изображения антенн, которые будут использоваться для подключения к спутниковому интернету компании. Их вы можете увидеть ниже:
”Терминал Starlink имеет двигатели для самоориентации и выбора оптимального угла обзора. Установить устройство можно самостоятельно: нужно подключить его и повернуть локатором в небо. Его можно установить в саду, на крыше, на столе, почти в любом месте при условии, что есть широкий обзор неба”, — объяснил Илон Маск строение антенн в своем личном Twitter-аккаунте.