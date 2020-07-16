Стало известно, когда космическая компания SpaceX запустит тестирование спутникового интернета Starlink

Так, период тестирования может начаться уже в самое ближайшее время: SpaceX уже разослала некоторым пользователям, подписавшимся на рассылку Starlink, электронное письмо с просьбой указать их полные адреса. Там же компания указала, что этим летом начнется полноценное закрытое бета-тестирование Starlink, после чего оно перейдет публичное тестирование.

Также в сети были опубликованы первые изображения антенн, которые будут использоваться для подключения к спутниковому интернету компании. Их вы можете увидеть ниже: