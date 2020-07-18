Стало известно, когда космический корабль компании Илона Маска вернется на Землю

А уже 2 августа, как ожидается, корабль с астронавтами на борту вернется на Землю. Отмечается, что конечная дата может измениться ввиду погоды. Напомним, что в первом испытательном пилотируемом полете на корабле Crew Dragon приняли участие такие астронавты, как Даг Херли и Роберт Бенкен.

Сам пуск космического корабля SpaceX с экипажем к МКС был осуществлен в мае текущего года. Напомним, что предпоследний пилотируемый пуск, осуществленный НАСА, состоялся летом 2011 года. Так, вплоть до мая 2020 года астронавтов на МКС доставляли силами “Роскосмоса”.