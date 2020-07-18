Наука и технологии
Сегодня 09:34
Стало известно, когда космический корабль компании Илона Маска вернется на Землю
Конечная дата зависит от погоды
Стало известно, когда космический корабль компании Илона Маска вернется на Землю. Так, согласно данным, обнародованным главой Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Джеймса Брайденстайна, уже 1 августа состоится отстыковка корабля Crew Dragon компании Илона Маска от Международной космической станции.
А уже 2 августа, как ожидается, корабль с астронавтами на борту вернется на Землю. Отмечается, что конечная дата может измениться ввиду погоды. Напомним, что в первом испытательном пилотируемом полете на корабле Crew Dragon приняли участие такие астронавты, как Даг Херли и Роберт Бенкен.
Сам пуск космического корабля SpaceX с экипажем к МКС был осуществлен в мае текущего года. Напомним, что предпоследний пилотируемый пуск, осуществленный НАСА, состоялся летом 2011 года. Так, вплоть до мая 2020 года астронавтов на МКС доставляли силами “Роскосмоса”.