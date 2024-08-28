Стало известно, кого коснется четвертый раунд увольнений Apple

Этот шаг, хотя и относительно небольшой по сравнению с увольнениями других технологических гигантов, имеет большое значение для Apple — компании, где генеральный директор Тим Кук подчеркивает, что увольнения — это крайняя мера. Сокращения коснутся в первую очередь подразделений Apple Books и Apple News, при этом заметно уменьшится количество инженерных должностей. В то время как Apple News, предлагающий услугу платной подписки, остается «стратегическим направлением» для получения доходов от сервисов, Apple Books, похоже, теряет приоритет. Такое смещение, вероятно, связано с тем, что платформа «недостаточно эффективно» обеспечивает рост доходов, особенно по сравнению с такими конкурентами, как Amazon.

Увольнения произошли сразу после того, как Apple объявила о предстоящем мероприятии, посвященном iPhone 16, и о предстоящей отставке финансового директора Луки Маэстри.