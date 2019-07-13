Стало известно, на каком продукте россияне не экономят

Анализ 235 тысяч чеков за май и июнь показал, что 12% россиян покупают мороженое как минимум раз в неделю. Точно раз в неделю это делают более половины из них (56%), два раза в неделю — 21,9%, три раза в неделю — 8,5%, четыре раза в неделю — 4,1%. Почти 4% опрошенных заявили, что покупают лакомство вообще больше десяти раз в неделю.

Как говорит директор Rate&Goods, «на любовь российских покупателей к мороженому мало что способно повлиять». В среднем по России на каждую тысячу позиций в чеке приходится 56 штук мороженого. Причём женщины покупают мороженое чаще, чем мужчины.