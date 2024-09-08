Стало известно о функции обнаружения апноэ во сне у Apple Watch Series 10

Апноэ сна — это серьезное заболевание, характеризующееся прерыванием дыхания во время сна, и ожидается, что Watch Series 10 предоставят пользователям возможность отслеживать признаки этого расстройства. При обнаружении возможных признаков часы будут рекомендовать обратиться к врачу для дальнейшего обследования.

Помимо функции обнаружения апноэ во сне, Apple Watch Series 10, по слухам, получат ряд других усовершенствований. Среди них — чуть более крупные дисплеи, более тонкий корпус, улучшенная водонепроницаемость и не только

Однако стоит отметить, что, несмотря на все эти обновления, в Series 10 по-прежнему может отсутствовать датчик кислорода крови — функция, которая ранее была исключена из Series 9 после патентного спора с компанией Masimo.