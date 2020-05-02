Наука и технологии
Сегодня 14:16
Стало известно о планах Huawei выпустить компьютеры на собственной операционной системе
О сроках и ценах пока ничего не известно
В прошлом году министерство торговли США внесло Huawei в «чёрный список». После этого компания объявила о создании своей ОС — HarmonyOS. Теперь стало известно о планах Huawei выпустить компьютеры на собственной операционной системе.
Как пишет издание Huaweicentral, ссылаясь на пост инсайдера в китайской соцсети Weibo, компьютеры с HarmonyOS 2.0 могут выйти на домашнем рынке компании. Устройства также будут работать на процессорах Kunpeng.
Инсайдер сообщает, что несколько провинций, городов и регионов уже помогают Huawei в установке цепочек поставок для ПК.
Напомним, ранее Huawei уж сообщала, что HarmonyOS будет кроссплатформенным решением. Это значит, что операционную систему можно гибко разворачивать на разных устройствах.