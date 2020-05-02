Стало известно о планах Huawei выпустить компьютеры на собственной операционной системе

Как пишет издание Huaweicentral, ссылаясь на пост инсайдера в китайской соцсети Weibo, компьютеры с HarmonyOS 2.0 могут выйти на домашнем рынке компании. Устройства также будут работать на процессорах Kunpeng.

Инсайдер сообщает, что несколько провинций, городов и регионов уже помогают Huawei в установке цепочек поставок для ПК.

Напомним, ранее Huawei уж сообщала, что HarmonyOS будет кроссплатформенным решением. Это значит, что операционную систему можно гибко разворачивать на разных устройствах.