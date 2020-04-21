Стало известно о подорожании тарифов одного из российских операторов

Как пишет автор материала, оператор перевёл практически все тарифы в разряд архивных и ввёл новые. Content-Review провёл обзор основных изменений пакетов с ценами и условиями для Москвы и Московской области.

Сообщается, что из тарифа «Мой онлайн» исчез безлимит на Instagram. «Мой разговор» подорожал на 50 рублей, теперь он стоит 250 рублей. Помимо этого, у тарифа изменился пакет трафика — с 2 до 4 ГБ.

В Content-Review также заявляют, что тарифы «Везде онлайн» и «Мой онлайн+» будут обходиться дороже за счёт принудительного подключения новых опций «Пакет минут расходуется на межгород» и «Пакет минут расходуется на городские номера».

Кроме того, отмечается, что тариф «Мой Tele2» закрыт, а вместо него предлагается «Лайт». В Content-Review пишут, что это тот же самый «Мой Tele2», но с 7, а не 5 ГБ трафика в пакете. При этом он стоит теперь на 3 рубля дороже — 10 рублей в сутки.