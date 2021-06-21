Производители смартфонов Oppo и OnePlus объединились

Информацией поделился известный инсайдер Эван Блэсс (Evan Blass). Он добыл внутренний документ OnePlus, в котором объясняется суть интеграции.

Как оказалось, OnePlus станет брендом Oppo, однако продолжит функционировать как самостоятельное подразделение. Возможно, это будет что-то вроде Honor и Huawei до того, как первый отделился от второго. Нынешний глава OnePlus же будет ответственным за продуктовые стратегии и для Oppo, и для OnePlus.

В последней компании считают, что благодаря слиянию у неё будет больше ресурсов, чтобы создавать более качественные продукты. Заметят ли существенные изменения потребители, пока неясно.