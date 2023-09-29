Наука и технологии
12:10, 29 сентября 2023
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Стало известно о попытке ослепить лазером пилотов пассажирского самолёта

Никто не пострадал

Telegram-канал Mash Gor сообщил о попытке ослепления пилотов рейса Владикавказ — Москва.

Когда лайнер отдалился от аэропорта на расстояние 14 км и поднялся на 1,8 тысяч метров, в кабину внезапно пробился «подозрительный лучик». Луч исходил с территории Ингушетии, со стороны города Карабулак.

На безопасность полёта это не повлияло, зрение пилотов также не пострадало. Тем не менее информацию об инциденте передали в ОМВД по Назрановскому району Ингушетии.

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