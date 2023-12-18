Стало известно о продаже данных пациентов ведущими американскими аптеками

Эти гиганты, которым доверяют самые сокровенные сведения о клиентах, имеют 60 000 точек по всей стране и позволяют сотрудникам аптек выдавать медицинские записи на месте, минуя необходимость получения судебного разрешения.

Аптечные записи, содержащие конфиденциальные данные о психическом здоровье, контроле рождаемости и многом другом, находятся в свободном доступе за пределами штатов, создавая потенциальный «цифровой след», ведущий в родные штаты людей.

Аптечные гиганты сообщили, что для обмена записями им требуется только повестка, а не ордер, что облегчает правоохранительным органам доступ к частной медицинской информации.

История на этом не закончилась, но до ее завершения придется подождать.