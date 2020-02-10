Стало известно о снижении скорости интернета в России во время тестов по его изоляции

В рамках эксперимента операторы устанавливали системы для фильтрации трафика. Оборудование появилось в различных городах Уральского федерального округа в августе-сентябре 2019 год. Однако включалось на короткие промежутки времени в ноябре.

В «ВымпелКоме» рассказали, что во время тестирования скорость интернета на полчаса снижалась в Миассе, Челябинске и Тюмени, а в Магнитогорске падал уровень сигнала. «ЭР-Телеком Холдинг» сообщил, что проблемы передаче трафика наблюдались в Тюмени. Кроме того, поступали жалобы на качество связи в Челябинске. В компании также отметили, что заблокировать Telegram не удалось.

Представитель «Ростелекома» рассказал об одном сбое во время тестирования, который длился шесть минут.

Напомним, так называемый закон о «суверенном рунете» вступил в силу 1 ноября 2019 года. Его цель — защитить российский сегмент интернета от внешних угроз.