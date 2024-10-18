Стало известно о тайном сотрудничестве Apple с китайским автопроизводителем BYD

Партнерство сосредоточилось на создании батарейных систем с использованием литий-железо-фосфатных (LFP) ячеек, обеспечивающих повышенную безопасность и увеличенный запас хода по сравнению с предыдущими батареями для EV.

Хотя проект был отменен в феврале, сотрудничество с BYD заложило важную основу для современных технологий аккумуляторов: недавняя батарея BYD была разработана с учетом опыта, полученного в ходе этого секретного партнерства.

Инженеры Apple внесли свой вклад в разработку батарейных блоков и управление теплом, в то время как BYD обеспечила производственные процессы. Однако Apple не обладает правами на технологию текущих батарей BYD.