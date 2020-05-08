Стало известно о взломе электронной почты канцлера Германии российскими хакерами

Как сообщает издание Der Spiegel, российские хакеры могли скачать тысячи электронных писем Ангелы Меркель. По информации журналистов, злоумышленники получили доступ к служебному компьютеру канцлера. Считается что хакеры могли скопировать электронные письма Меркель из её парламентского бюро с 2012 года. Что интересно, расследователи считают, будто за атакой стоит некая российская спецслужба.

В целом, 8 мая 2015 года хакер под ником Scaramouche скачал примерно 16 ГБ данных. Среди них и могли быть электронные письма канцлера.

Отмечается, что федеральное уголовное ведомство изучило кибератаку при помощи 21 страны.