Стало известно об утечке радиоактивной воды с японской АЭС «Фукусима»

Загрязненная вода скопилась на первом подвальном уровне здания реактора, что привело к увеличению количества уже присутствующей в этом районе радиоактивной воды. Компания подтвердила, что утечка была локализована в здании реактора и не вышла во внешнюю среду.

Инцидент был обнаружен после того, как в результате снижения уровня воды в баке-накопителе была обнаружена вода, стекающая в дренаж на третьем этаже. Tepco планирует задействовать дистанционно управляемого робота для измерения уровня радиации и установления точной причины утечки к 16 августа.

Между тем, в рамках проводимого расследования временно остановлен охлаждающий насос для бассейна.