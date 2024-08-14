Опубликовано 14 августа 2024, 23:56
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Стало известно об утечке радиоактивной воды с японской АЭС «Фукусима»Тревожиться рано
Атомная электростанция «Фукусима-1», эксплуатируемая компанией Tokyo Electric Power Company (Tepco), сообщила об утечке около 25 тонн радиоактивной воды. Утечка, выявленная 9 августа 2024 года, произошла из резервуара, подсоединенного к зданию реактора второго энергоблока, который был предназначен для удержания перелива из бассейна с отработанным ядерным топливом.
Загрязненная вода скопилась на первом подвальном уровне здания реактора, что привело к увеличению количества уже присутствующей в этом районе радиоактивной воды. Компания подтвердила, что утечка была локализована в здании реактора и не вышла во внешнюю среду.
Инцидент был обнаружен после того, как в результате снижения уровня воды в баке-накопителе была обнаружена вода, стекающая в дренаж на третьем этаже. Tepco планирует задействовать дистанционно управляемого робота для измерения уровня радиации и установления точной причины утечки к 16 августа.
Между тем, в рамках проводимого расследования временно остановлен охлаждающий насос для бассейна.