Стало известно, почему Boeing и её подрядчики провалили 33 из 89 проверок

FAA проводило 89 проверок, 33 из них Boeing не прошла. Тестирование касалось всех частей сборки авиалайнера Boeing 737 MAX, включая двигатели. Также ведомство проверяло, насколько сотрудники Boeing понимают принципы контроля качества.

Основной подрядчик корпорации, Spirit AeroSystems, занимающаяся разработкой фюзеляжа для 737 MAX, провалила 7 из 13 проверок FAA. Но интересно другое: выяснилось, что вместо специальной смазки при работе с уплотнением сотрудники Spirit AeroSystems использовали жидкое мыло, а для проверки качества уплотнения дверей — отельную ключ-карту.