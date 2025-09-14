Учёные долго считали, что это событие едва не уничтожило человечество, оставив на Земле меньше 10 тысяч человек. Генетические данные действительно указывают на резкое сокращение численности людей в тот период. Но археологические находки показывают: несмотря на катастрофу, люди сумели приспособиться.

В Южной Африке и Эфиопии обнаружены стоянки, где люди жили до, во время и после извержения. Более того, именно в этот период появляются новые технологии — например, использование лука и стрел. Люди находили новые источники пищи, приспосабливались к засухам и меняли образ жизни, что помогло им выжить.

Сегодня исследователи изучают микроскопические частицы пепла (криптотефру), сохранившиеся на археологических памятниках, чтобы понять, как именно извержение влияло на разные регионы.