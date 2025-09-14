Наука и технологии
Стало известно, почему древние люди не вымерли после извержения супер­вулкана Тоба

Около 74 тысяч лет назад на территории современной Индонезии произошло одно из самых мощных извержений в истории — супер­вулкан Тоба выбросил в атмосферу около 2 800 кубических километров пепла. Небо заволокло пеплом, наступило похолодание, а близлежащие территории оказались непригодны для жизни.
Учёные долго считали, что это событие едва не уничтожило человечество, оставив на Земле меньше 10 тысяч человек. Генетические данные действительно указывают на резкое сокращение численности людей в тот период. Но археологические находки показывают: несмотря на катастрофу, люди сумели приспособиться.

В Южной Африке и Эфиопии обнаружены стоянки, где люди жили до, во время и после извержения. Более того, именно в этот период появляются новые технологии — например, использование лука и стрел. Люди находили новые источники пищи, приспосабливались к засухам и меняли образ жизни, что помогло им выжить.

Сегодня исследователи изучают микроскопические частицы пепла (криптотефру), сохранившиеся на археологических памятниках, чтобы понять, как именно извержение влияло на разные регионы.