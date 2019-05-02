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Стало известно, почему в ДНР есть 3G и 4G, а в ЛНР — нет

Местный оператор ДНР использует российское ядро сети 4G
Корреспондент CNews сделал репортаж о состоянии рынка сотовой связи в непризнанных Донецкой народной республике (ДНР) и Луганской народной республике (ЛНР). Ситуации в республиках очень разные: в ДНР 3G и 4G есть, а вот в ЛНР операторы работают только со стандартом GSM.

Обе республики образовались в 2014 году. До войны на территориях Донецкой и Луганской областей было три сотовых оператора стандарта GSM. В целом, как и в Украине, в областях ситуация с внедрением 4G была сложной. Лишь в конце 2017 года в ДНР появились первые 3G-сети, а в сентябре прошлого года и 4G-сети от местного мобильного оператора «Феникс». Как рассказал CNews источник на местном телекоммуникационном рынке, сеть LTE в республике использует ядро полностью российского производства — от компании НТЦ «Протей».

Министр связи ДНР Виктор Яценко рассказал, что скупал б/у оборудование для сетей четвёртого поколения по всему миру. Чьего именно производства оборудование, не уточняется. Сейчас «Феникс» обслуживает 1,3 миллиона абонентов.

В ЛНР «Феникса» нет. Там, помимо функционирующего в обеих республиках Vodafone, работает оператор «Лугаком». И Vodafone, и «Лугаком» поддерживают только стандарт GSM.

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