Наука и технологии
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Стало известно, сколько москвичей согласны на электронный паспорт
Не так уж и много
Недавно Минкомсвязь предложила эксперимент по использованию мобильного приложения с QR-кодом вместо паспорта. Сервис SuperJob решил провести исследование и узнать, как люди отнеслись к идее. Стало известно, сколько москвичей согласны на электронный паспорт.
Сообщалось, что с помощью такого приложения можно будет получить госуслуги, купить автомобиль и даже заключить трудовой договор. В опросе SuperJob по этому поводу участвовали 1600 москвичей.
Как оказалось, лишь 7% опрошенных готовы перевести свой паспорт в электронный вид. Ещё 15% думают над этим. 52% выступили категорически против проекта, а 26% отметили, что, скорее, не хотели бы пользоваться мобильным приложением вместо паспорта.
Также исследователи отметили, что с ростом уровня доходов количество людей, готовых к электронному паспорту, становится меньше.