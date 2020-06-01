Стало известно, сколько москвичей согласны на электронный паспорт

Сообщалось, что с помощью такого приложения можно будет получить госуслуги, купить автомобиль и даже заключить трудовой договор. В опросе SuperJob по этому поводу участвовали 1600 москвичей.

Как оказалось, лишь 7% опрошенных готовы перевести свой паспорт в электронный вид. Ещё 15% думают над этим. 52% выступили категорически против проекта, а 26% отметили, что, скорее, не хотели бы пользоваться мобильным приложением вместо паспорта.

Также исследователи отметили, что с ростом уровня доходов количество людей, готовых к электронному паспорту, становится меньше.