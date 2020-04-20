Стало известно, во сколько раз С-350 улучшит защиту России от крылатых ракет

Сообщается, что зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь» в четыре раза повысит эффективность защиты от массированных ударов крылатыми ракетами по важнейшим объектам страны.

Сейчас С-350 «Витязь» можно увидеть в составе войск только в одном месте в стране — под Гатчиной в Ленинградской области. Хорошая новость в том, что поставка новых зенитных систем в воинские части Воздушно-космических сил (ВКС) и Военно-морского флота (ВМФ) планируется в ближайшее время.

Отмечается, что в состав С-350 входят машина боевого управления, многофункциональные радары и две пусковые установки, на каждой из которых установлено по 12 ракет.