Стало известно, за чей счёт Россия создаст новейший истребитель Checkmate

Наука и технологии
Сегодня в 17:15
Стало известно, за чей счёт Россия создаст новейший истребитель CheckmateОн ориентирован на иностранных заказчиков
Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, кто финансирует создание истребителя пятого поколения Checkmate.
По его словам, Россия делает это самостоятельно, без привлечения иностранных инвестиций. То есть появление истребителя никак не зависит от иностранных заказчиков. Также Мантуров заявил, что бюджет под Checkmate «полностью свёрстан». Это с учётом и программ Минпромторга, и внебюджетных средств «Ростеха» и ОАК.
Однако иностранные заказчики могут профинансировать создание двухместной версии истребителя. Но Россия в состоянии это сделать и сама. «Вопрос актуальности», — отметил Мантуров.
Что интересно, истребитель Checkmate ориентирован в первую очередь на поставки на зарубежные рынки.
Напомним, этот самолёт представили в июле 2021 года на авиасалоне МАКС.