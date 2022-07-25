Стало ли больше людей верить в теории заговора

Сегодня в 00:04
1 мин.
Стало ли больше людей верить в теории заговораВ связи с распространением соцсетей
Теории заговора вряд ли можно назвать современным недугом. Тем не менее часто говорят, что интернет открыл эпоху «постправды», ведь социальные сети позволяют легко распространять дезинформацию. Но действительно ли людей, верящих в теории заговора, стало больше?
Новое исследование предполагает, что теории заговора являются «более устойчивой и повсеместной чертой человеческого общества», чем принято считать. Учёные заявили, что не нашли подтверждений тому, будто конспирологические настроения со временем усилились.
Анализ данных показал, что «новые» теории заговора не привлекают больше сторонников, чем в прошлом, даже несмотря на то, что интернет, казалось бы, позволяет легче распространять дезинформацию.