Стало ли больше людей верить в теории заговора

Новое исследование предполагает, что теории заговора являются «более устойчивой и повсеместной чертой человеческого общества», чем принято считать. Учёные заявили, что не нашли подтверждений тому, будто конспирологические настроения со временем усилились.

Анализ данных показал, что «новые» теории заговора не привлекают больше сторонников, чем в прошлом, даже несмотря на то, что интернет, казалось бы, позволяет легче распространять дезинформацию.