Наука и технологии
Сегодня в 16:17
Стало ясно, выпустит ли Huawei собственный электромобиль
Появились такие слухи
В сети полно слухов о том, что крупные производители смартфонов намереваются выйти на рынок электрокаров. Такие планы якобы есть у Apple и Xiaomi. Теперь появилась информация о том, что к списку может присоединиться Huawei.
Об этом сообщило издание Reuters со ссылкой на собственные источники. Те заявили, будто Huawei может выпустить несколько моделей электрокаров уже в 2021 году. Сообщалось, что компания ведёт переговоры с китайскими автопроизводителями, в том числе Changan Automobile и BluePark New Energy Technology. Причиной тому назывались санкции США — Huawei стало сложнее вести смартфонный бизнес, и поэтому компания переключилась на другие направления.
В Huawei однако эту информацию опровергли. В компании сказали, что хотят лишь стать поставщиком цифровых и новых компонентов для автомобилей.