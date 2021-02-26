Стало ясно, выпустит ли Huawei собственный электромобиль

Об этом сообщило издание Reuters со ссылкой на собственные источники. Те заявили, будто Huawei может выпустить несколько моделей электрокаров уже в 2021 году. Сообщалось, что компания ведёт переговоры с китайскими автопроизводителями, в том числе Changan Automobile и BluePark New Energy Technology. Причиной тому назывались санкции США — Huawei стало сложнее вести смартфонный бизнес, и поэтому компания переключилась на другие направления.

В Huawei однако эту информацию опровергли. В компании сказали, что хотят лишь стать поставщиком цифровых и новых компонентов для автомобилей.