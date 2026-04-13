Standard, Pro и Max: Xiaomi выпустила мороженое

Опубликовано 13 апреля 2026, 14:471 мин.
Standard, Pro и Max: Xiaomi выпустила мороженоеНа лето — самоё то
Xiaomi представила новую линейку… мороженого. В столовой Xiaomi можно найти варианты Standard, Pro и Max.
Десерт вышел в трёх вариантах:
- Просто мороженое (Standard) за 5,99 юаня (около 66 рублей).
- С печеньем (Pro), цена 6,99 юаня (77 рублей).
- С тремя печеньями (Max) за 8,99 юаня (100 рублей).
Рецепт придумал шеф-повар столовой Бин Цзябао. Он вдохновлялся мороженым из тофу и экспериментировал с просом. После нескольких попыток повар добился нужного вкуса: просо сначала пропаривают, превращают в пасту с молоком, а сверху посыпают зёрнами. Сама Xiaomi подтвердила, что мороженое раскупили почти мгновенно.
Ждём Ultra версию.