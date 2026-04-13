Standard, Pro и Max: Xiaomi выпустила мороженое

Десерт вышел в трёх вариантах:

- Просто мороженое (Standard) за 5,99 юаня (около 66 рублей).

- С печеньем (Pro), цена 6,99 юаня (77 рублей).

- С тремя печеньями (Max) за 8,99 юаня (100 рублей).

Рецепт придумал шеф-повар столовой Бин Цзябао. Он вдохновлялся мороженым из тофу и экспериментировал с просом. После нескольких попыток повар добился нужного вкуса: просо сначала пропаривают, превращают в пасту с молоком, а сверху посыпают зёрнами. Сама Xiaomi подтвердила, что мороженое раскупили почти мгновенно.

Ждём Ultra версию.