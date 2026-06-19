Стандарт HDMI 2.2 представлен, но устройства с ним появятся только в 2027 году

Опубликовано 19 июня 2026, 11:421 мин.
Стандарт HDMI 2.2 представлен, но устройства с ним появятся только в 2027 годуПодождем
Организация HDMI Forum не так давно анонсировала новый стандарт HDMI 2.2. Пропускная способность выросла до 96 Гбит/с, однако покупателям придётся подождать.
Теперь, благодаря такой скорости, поддерживаются режимы 4K с частотой 240 Гц или 8K с частотой 60 Гц.
По словам главы HDMI LA Роба Тобиаса, производители чипов начнут тестировать новую технологию только в этом году, а первые готовые устройства появятся на рынке не раньше 2027 года.
Также введена новая сертификация кабелей под названием Ultra96 — только они смогут обеспечить полную скорость 96 Гбит/с.
Источник:wccftech
Автор:Максим Многословный