Стандарт HDMI 2.2 представлен, но устройства с ним появятся только в 2027 году

Теперь, благодаря такой скорости, поддерживаются режимы 4K с частотой 240 Гц или 8K с частотой 60 Гц.

По словам главы HDMI LA Роба Тобиаса, производители чипов начнут тестировать новую технологию только в этом году, а первые готовые устройства появятся на рынке не раньше 2027 года.

Также введена новая сертификация кабелей под названием Ultra96 — только они смогут обеспечить полную скорость 96 Гбит/с.