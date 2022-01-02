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Становятся ли большие пауки со временем ещё больше

Объясняет эксперт
Некоторым людям кажется, что большие пауки с каждым годом становятся всё больше. Но так ли это в действительности? Ответ - в статье журнала BBC Science Focus Magazine.
Становятся ли большие пауки со временем ещё больше

Автор пишет, что большие пауки, которых жители Великобритании часто видят дома, могут быть двух разновидностей. Это Tegenaria и Eratigena. У некоторых из них ноги даже могут достигать 10 см, что вполне способно напугать многих людей.

У такого ощущения, что пауки становятся больше, есть несколько причин. Во-первых, летом пауки всё ещё растут, а взрослых особей можно увидеть именно осенью. К тому же большинству эти животные просто неприятны сами по себе.

Становятся ли большие пауки со временем ещё больше

Ещё один вариант объяснения: возможно, люди просто видят разных пауков. К примеру, Tegenaria domestica гораздо меньше Eratigena atrica. И если чаще всего человек видел первого паука, то второй может сильно напугать. Возможно, что летом пауки просто лучше кормятся и поэтому имеют больше шансов стать крупнее.

Ничто из названного не говорит о том, что пауки становятся больше.

Вместе с тем учёные из Австралии в ходе исследования обнаружили интересную закономерность. Пауки, которые находятся в городских районах, сами по себе больше и могут откладывать больше яиц, чем те, кто жил в другой местности. Вероятнее всего, повлияли на это более высокая температура в таких районах и доступность добычи.

Источник: BBC Science Focus Magazine
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