Становятся ли большие пауки со временем ещё больше

Ещё один вариант объяснения: возможно, люди просто видят разных пауков. К примеру, Tegenaria domestica гораздо меньше Eratigena atrica. И если чаще всего человек видел первого паука, то второй может сильно напугать. Возможно, что летом пауки просто лучше кормятся и поэтому имеют больше шансов стать крупнее.

Ничто из названного не говорит о том, что пауки становятся больше.

Вместе с тем учёные из Австралии в ходе исследования обнаружили интересную закономерность. Пауки, которые находятся в городских районах, сами по себе больше и могут откладывать больше яиц, чем те, кто жил в другой местности. Вероятнее всего, повлияли на это более высокая температура в таких районах и доступность добычи.