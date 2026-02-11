Старая ГРЭС в Кашире станет суперсовременной: запуск в 2028 г.

Станция была запущена почти 100 лет назад и в своё время считалась одной из самых мощных в Европе. В 2021 году началась её масштабная реконструкция по президентской программе. На площадке строят три новых энергоблока: два мощностью по 450 мегаватт планируют запустить в 2028 году, ещё один — на 480 мегаватт — в 2030-м.

После обновления станция обеспечит более стабильное электроснабжение Москвы и области, а также создаст около 500 рабочих мест. Сейчас на объекте трудятся примерно 1,5 тысячи человек, работы идут круглосуточно.