Старая ГРЭС в Кашире станет суперсовременной: запуск в 2028 г.В Подмосковье строят 3 новых энергоблока
© Александра Степанова / 360.ru
Станция была запущена почти 100 лет назад и в своё время считалась одной из самых мощных в Европе. В 2021 году началась её масштабная реконструкция по президентской программе. На площадке строят три новых энергоблока: два мощностью по 450 мегаватт планируют запустить в 2028 году, ещё один — на 480 мегаватт — в 2030-м.
После обновления станция обеспечит более стабильное электроснабжение Москвы и области, а также создаст около 500 рабочих мест. Сейчас на объекте трудятся примерно 1,5 тысячи человек, работы идут круглосуточно.
В начале XX века Каширская ГРЭС обеспечила прорыв, индустриализацию огромного Московского региона. Сейчас технологии изменились. Мы каждый год бьем пики по электропотреблению — цифровая экономика, новые предприятия нуждаются в электричестве. Сегодня нет региона, который бы не испытывал большой запрос и по центрам обработки данных. Все это тоже требует энергопотребления
Все основные детали — турбины, генераторы и трансформаторы — произведены в России. Газовые турбины изготавливают в Санкт-Петербурге. Раньше подобное оборудование закупали за рубежом.
Параллельно устанавливают современную систему управления, строят вспомогательные объекты и обновляют инфраструктуру.