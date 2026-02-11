Наука и технологии
Опубликовано 11 февраля 2026, 18:37
1 мин.

Старая ГРЭС в Кашире станет суперсовременной: запуск в 2028 г.

В Подмосковье строят 3 новых энергоблока
В Подмосковье продолжается крупное обновление энергосистемы. После модернизации Каширская ГРЭС станет одним из основных поставщиков электроэнергии в регионе. Ход работ проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, пишет 360.ru.
Старая ГРЭС в Кашире станет суперсовременной: запуск в 2028 г.

© Александра Степанова / 360.ru

Станция была запущена почти 100 лет назад и в своё время считалась одной из самых мощных в Европе. В 2021 году началась её масштабная реконструкция по президентской программе. На площадке строят три новых энергоблока: два мощностью по 450 мегаватт планируют запустить в 2028 году, ещё один — на 480 мегаватт — в 2030-м.

После обновления станция обеспечит более стабильное электроснабжение Москвы и области, а также создаст около 500 рабочих мест. Сейчас на объекте трудятся примерно 1,5 тысячи человек, работы идут круглосуточно.

В начале XX века Каширская ГРЭС обеспечила прорыв, индустриализацию огромного Московского региона. Сейчас технологии изменились. Мы каждый год бьем пики по электропотреблению — цифровая экономика, новые предприятия нуждаются в электричестве. Сегодня нет региона, который бы не испытывал большой запрос и по центрам обработки данных. Все это тоже требует энергопотребления

Андрей Воробьёв
Губернатор Московской области

Все основные детали — турбины, генераторы и трансформаторы — произведены в России. Газовые турбины изготавливают в Санкт-Петербурге. Раньше подобное оборудование закупали за рубежом.

Параллельно устанавливают современную систему управления, строят вспомогательные объекты и обновляют инфраструктуру.