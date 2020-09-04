Старение клеток человека могут приостановить наночастицы

Авторы новой работы изучили явление окислительного стресса, то есть повреждения клетки в результате окисления. Этот процесс является причиной многих серьёзных заболеваний, в том числе болезни Альцгеймера, и одной из составляющих старения.

Известно, что астронавты в космосе больше страдают от окислительного стресса из-за увеличенной дозы радиации и невесомости. Учёные решили проверить действие наночастиц в космических условиях.

Они отправили на Международную космическую станцию (МКС) мышечные клетки. Некоторые из них были обработаны керамическими наночастицами. После возвращения клеток на Землю, учёные исследовали их и убедились, что наночастицы защитили клетки от окислительного стресса. Даже лучше, чем антиоксиданты.