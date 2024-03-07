Старики хотят использовать эмодзи, просто не знают как

Исследователи проанализировали использование эмодзи представителями разных поколений и обнаружили, что хотя пожилые люди (старше 60 лет) в целом понимают значение эмодзи, они используют их реже и менее разнообразно по сравнению с молодыми.

«Наши результаты свидетельствуют о том, что проблема заключается не столько в понимании смысла, сколько в уровне комфорта и технических знаниях, необходимых для активного использования эмодзи в общении», — объясняет ведущий автор исследования Изабель Буте, доцент Оттавского университета.

Исследование также выявило конкретные эмодзи, представляющие сложность для пожилых людей. Наиболее сложными для интерпретации оказались эмодзи, обозначающие «удивление» и «счастье». Исследователи считают, что поощрение использования эмодзи среди пожилых людей может дать несколько преимуществ.

Эмодзи могут улучшить общение, облегчить связь между поколениями и побороть чувство одиночества. Они предлагают разработчикам программного обеспечения создавать более удобные интерфейсы для эмодзи с понятными опциями, а также выступают за создание обучающих программ, которые помогут пожилым людям уверенно использовать эмодзи при общении в Интернете.