Starlink для иранцев сделали бесплатным на фоне беспорядков

Местные рассказывают, что многие терминалы Starlink в Иране, которые раньше не работали, смогли подключиться к сети, плата за подписку была отменена. Чтобы выйти в интернет, достаточно установить оборудование в месте с открытым видом на небо.

Однако эксперты предупреждают: Starlink помогает лишь “небольшой части населения”. В Иране проживает около 92 миллионов человек, а спутниковые сигналы могут глушиться властями. Кроме того, использование терминалов Starlink в стране считается преступлением.

По оценкам специалистов, в Иране сейчас около 50 000 приемников Starlink.