Starlink Илона Маска начал рекламировать собственную услугу спутниковых звонков для смартфонов

Starlink Илона Маска начал рекламировать собственную услугу спутниковых звонков для смартфоновApple уже можно начинать беспокоиться?
Космическая компания Илона Маска SpaceX запустила новую страницу для продвижения своей предстоящей услуги «Starlink Direct to Cell», которая планирует предложить спутниковую связь для «уже выпущенных LTE-смартфонов».
Согласно информации на сайте, в 2024 году сервис будет ограничен текстовыми сообщениями, а в 2025 году к нему добавятся голосовые функции, а также поддержка устройств Интернета вещей.
«Direct to Cell работает с актуальными смартфонами с поддержкой LTE, где бы вы ни находились под открытым небом. Не требуется изменений в аппаратной части, прошивке или специальных приложений, при этом обеспечивается беспрепятственный доступ к тексту, голосу и данным», — говорится на сайте SpaceX.
Сервис, анонсированный в прошлом году в партнерстве с американским оператором T-Mobile, будет, по оценкам, относительно медленным по земным меркам, с ожидаемой скоростью от 2 до 4 Мбит/сек, но его преимущество будет в широте покрытия.