Наука и технологии
16:08, 12 октября 2023
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Starlink позволит отправлять СМС с обычных смартфонов напрямую через спутники

Компания анонсировала запуск нового сервиса

Компания SpaceX анонсировала запуск сервиса Direct to Cell — возможности отправлять голосовые и текстовые сообщения, а также файлы напрямую через спутники Starlink с обычных смартфонов с поддержкой 4G LTE.

SpaceX впервые упомянула Direct to Cell в 2022 году, мобильную сеть для связи со спутниками Starlink будет обеспечивать американский оператор T-Mobile. Запуск сервиса анонсирован на 2024 год.

Таким образом SpaceX будет конкурировать с другой компанией, AST SpaceMobile, которая тоже даёт возможность отправлять сообщения и файлы напрямую через спутники.

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