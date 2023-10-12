Starlink позволит отправлять СМС с обычных смартфонов напрямую через спутники

SpaceX впервые упомянула Direct to Cell в 2022 году, мобильную сеть для связи со спутниками Starlink будет обеспечивать американский оператор T-Mobile. Запуск сервиса анонсирован на 2024 год.

Таким образом SpaceX будет конкурировать с другой компанией, AST SpaceMobile, которая тоже даёт возможность отправлять сообщения и файлы напрямую через спутники.