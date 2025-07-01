Starlink сделал интернет в самолетах быстрее домашнего в некоторых странах

В I квартале 2025 года именно авиакомпании, использующие Starlink — Hawaiian Airlines и Qatar Airways — показали рекордные скорости: до 276 Мбит/с и 236 Мбит/с соответственно.

Для сравнения, средняя скорость интернета у Spirit Airlines, не использующей Starlink, составила всего 84 Мбит/с — почти в два раза меньше.

Также Starlink стал единственным провайдером, чьи пики скорости превышали 200 Мбит/с, а задержка сигнала составила всего 44 мс, что более чем в 10 раз ниже, чем у ближайшего конкурента MTN (667 мс).

Секрет технологии — в использовании спутников на низкой околоземной орбите (LEO), обеспечивающих меньшую задержку и более быструю передачу данных. Помимо авиации, Starlink активно внедряется на круизных лайнерах и в отдалённых регионах.