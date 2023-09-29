Наука и технологии
16:45, 29 сентября 2023
1 мин.

Старший вице-президент Apple выступил с защитой Google в суде

Дело касается поисковика

Эдди Кью (Eddy Cue), старший вице-президент Apple по сервисам, дал показания по антимонопольному иску Министерства юстиции против Google. Его показания касались выбора компанией Apple Google в качестве поисковой системы по умолчанию на своих устройствах.

Кью пояснил, что Apple и Google разошлись во мнениях относительно условий распределения доходов, в соответствии с которыми Google выплачивает Apple часть доходов от рекламы, полученной в результате поиска на устройствах Apple. Хотя конкретные цифры не были раскрыты, Кью заявил, что он никогда не думал о том, чтобы отказаться от участия в переговорах.

В центре внимания Минюста находится дело о том, что Apple не предлагает пользователям выбрать поисковую систему по умолчанию при настройке iPhone. Кью пояснил, что соглашение с Google запрещает такой запрос. Он подчеркнул, что цель Apple заключается в том, чтобы пользователи быстро приступили к работе во время настройки, и заявил, что предложение нескольких вариантов поисковых систем на этом этапе было бы контрпродуктивным.

Кью также затронул тему конфиденциальности, подчеркнув, что соглашение ограничивает возможности Google по отслеживанию информации, поступающей от пользователей iPhone.

Новости партнеров
Новости партнеров