Старший вице-президент Apple выступил с защитой Google в суде

Кью пояснил, что Apple и Google разошлись во мнениях относительно условий распределения доходов, в соответствии с которыми Google выплачивает Apple часть доходов от рекламы, полученной в результате поиска на устройствах Apple. Хотя конкретные цифры не были раскрыты, Кью заявил, что он никогда не думал о том, чтобы отказаться от участия в переговорах.

В центре внимания Минюста находится дело о том, что Apple не предлагает пользователям выбрать поисковую систему по умолчанию при настройке iPhone. Кью пояснил, что соглашение с Google запрещает такой запрос. Он подчеркнул, что цель Apple заключается в том, чтобы пользователи быстро приступили к работе во время настройки, и заявил, что предложение нескольких вариантов поисковых систем на этом этапе было бы контрпродуктивным.

Кью также затронул тему конфиденциальности, подчеркнув, что соглашение ограничивает возможности Google по отслеживанию информации, поступающей от пользователей iPhone.