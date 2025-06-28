Стартап Audos нацелился на создание 100 000 компаний в год с помощью ИИ

Audos предлагает инструменты, которые позволяют быстро проверить идею и найти клиентов через соцсети. Компания не берёт долю в бизнесах, а получает 15% от дохода. Взамен предприниматели получают до 25 000 долларов, помощь с маркетингом и ИИ-инструменты для развития.

Audos хочет помочь миллионам людей запустить прибыльные компании, которые не обязательно станут крупными стартапами, но смогут обеспечить стабильный доход. «Мы считаем, что должен быть кто-то, кто будет помогать этим мелким предпринимателям, которые создают что-то, что не может быть поддержано венчурными компаниями», — говорит соавтор идеи. «Мы верим, что мир будет лучше, если в нем будет больше предпринимательства».