Стартап Firecrawl готов заплатить $1 млн за найм трёх ИИ-агентов

Firecrawl, специализирующийся на извлечении данных из интернета, разместил три вакансии на платформе Y Combinator, предназначенные исключительно для ИИ-агентов. Эти цифровые сотрудники — программные системы, способные автономно выполнять задачи, такие как анализ данных или поддержка клиентов, — будут заниматься веб-краулингом, обслуживанием клиентов и созданием контента.

Генеральный директор Firecrawl подчёркивает, что ИИ-агенты могут переосмыслить работу стартапов, особенно в отраслях, связанных с большими данными.

Однако остаются проблемы, такие как обеспечение высокой производительности агентов и их интеграция с командами из людей.