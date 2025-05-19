Стартап Firecrawl готов заплатить $1 млн за найм трёх ИИ-агентов

Опубликовано 19 мая 2025, 11:151 мин.
Стартап Firecrawl готов заплатить $1 млн за найм трёх ИИ-агентовНе люди, так роботы поработают
Стартап Firecrawl, поддерживаемый Y Combinator, привлёк внимание своим решением нанять трёх агентов искусственного интеллекта (ИИ) в качестве полноценных сотрудников, выделив на это бюджет в $1 млн.
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Firecrawl, специализирующийся на извлечении данных из интернета, разместил три вакансии на платформе Y Combinator, предназначенные исключительно для ИИ-агентов. Эти цифровые сотрудники — программные системы, способные автономно выполнять задачи, такие как анализ данных или поддержка клиентов, — будут заниматься веб-краулингом, обслуживанием клиентов и созданием контента.
Генеральный директор Firecrawl подчёркивает, что ИИ-агенты могут переосмыслить работу стартапов, особенно в отраслях, связанных с большими данными.
Однако остаются проблемы, такие как обеспечение высокой производительности агентов и их интеграция с командами из людей.