Стартап Flint придумал бумажный аккумулятор

Батарея Flint обладает плотностью энергии 226 Вт/кг, сравнимой с литий-ионной, и имеет долгий срок службы. В отличие от других экспериментальных бумажных батарей, версия Flint рассчитана на массовое производство с использованием существующих аккумуляторных заводов. Компания считает, что в конечном итоге она сможет производить батареи по цене 50 долларов за кВт/ч, что вдвое дешевле литий-ионных альтернатив.

Главным преимуществом является безопасность — батарея не перегревается, не искрит и не взрывается, и даже может кратковременно работать пока горит. По окончании срока службы батарею можно компостировать с минимальным воздействием на окружающую среду.

Недавно Flint привлекла 2 миллиона долларов и планирует начать опытное производство в 2025 году.