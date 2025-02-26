Наука и технологии
Опубликовано 26 февраля 2025, 21:00
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Стартап Flint придумал бумажный аккумулятор

Бумажная батарея Flint
Сингапурский стартап Flint разрабатывает полностью перерабатываемый бумажный аккумулятор, который может заменить литий-ионные технологии в электромобилях и не только. В отличие от традиционных батарей, в конструкции Flint на основе целлюлозы используются возобновляемые материалы, такие как цинк и марганец, что делает ее более безопасной, дешевой и экологичной.
Стартап Flint придумал бумажный аккумулятор

© Flint

Батарея Flint обладает плотностью энергии 226 Вт/кг, сравнимой с литий-ионной, и имеет долгий срок службы. В отличие от других экспериментальных бумажных батарей, версия Flint рассчитана на массовое производство с использованием существующих аккумуляторных заводов. Компания считает, что в конечном итоге она сможет производить батареи по цене 50 долларов за кВт/ч, что вдвое дешевле литий-ионных альтернатив.

Главным преимуществом является безопасность — батарея не перегревается, не искрит и не взрывается, и даже может кратковременно работать пока горит. По окончании срока службы батарею можно компостировать с минимальным воздействием на окружающую среду.

Недавно Flint привлекла 2 миллиона долларов и планирует начать опытное производство в 2025 году.