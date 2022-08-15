Стартап начал создавать голограммы умерших людей для общения с ними

Сегодня в 22:53
1 мин.
Стартап начал создавать голограммы умерших людей для общения с нимиТочнее, для имитации общения с ними
Стартап из Лос-Анджелеса StoryFile предложил необычную похоронную услугу: он создаёт цифровую голограмму человека перед его смертью, а затем показывает её родственникам усопшего.
StoryFile получает цифровой клон человека, используя 20 синхронизированных камер. Затем эксперты обрабатывают отснятый материал и используют его для обучения модели искусственного интеллекта (ИИ), которая может давать ответы на вопросы на естественном языке.
Затем готовый продукт загружается на платформу StoryFile, с которой можно взаимодействовать после смерти человека. Родные и друзья могут поговорить с усопшим.
За услугу StoryFile просит 39,99 фунтов стерлингов.