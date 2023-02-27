Стартап печатает твердотельные аккумуляторы любой формы

В 3D-принтере Sakuu используется порошок для создания тонких слоёв твердотельного аккумулятора и обеспечения оптимальной производительности. Технология, лежащая в основе принтера, была разработана в Массачусетском технологическом институте и сводит к минимуму отходы материалов.

3D-принтер не только экономичен, но и компактен: для производства батарей мощностью 100 мегаватт-часов в год требуется всего около 37 квадратных метров. Старое оборудование же занимает 1500 квадратных метров и производит аккумуляторы мощностью всего 2,5 мегаватт-часа. Ожидается, что повышенная эффективность 3D-принтера Sakuu снизит затраты на производство почти на 50%.