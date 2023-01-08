Стартап по отражению солнечного света обратно в космос привлек $500 тыс

Стартап по отражению солнечного света обратно в космос привлек $500 тысВсе для борьбы с глобальным потеплением
Люк Иземан, изобретатель собрал не менее 500 000 долларов на запуск своей компании по отражению солнечного света Make Sunsets, сообщает CNBC. Компания планирует запустить три тестовых воздушных шара, выпускающих диоксид серы для охлаждения атмосферы в этом месяце.
Фото: lukeiseman
"Мы создаем отражающие, высотные, биоразлагаемые облака, которые охлаждают планету. Имитируя природные процессы, наши "блестящие облака" предотвратят катастрофическое глобальное потепление", - говорится на сайте компании.
В январе Make Sunsets планирует запустить три метеорологических шара, которые выпустят от 10 до 500 граммов диоксида серы. Воздушные шары будут включать в себя компьютер для отслеживания полета, устройство для отслеживания географического местоположения и камеру. В течение недели после каждого полета Make Sunsets будет публиковать на своем сайте данные о том, чего удалось добиться.
Извержение вулкана на Филиппинах в 1991 году выбросило тысячи тонн диоксида серы в стратосферу, временно понизив среднюю глобальную температуру. С другой стороны, выброс диоксида серы в атмосферу может повредить озоновый слой, вызвать респираторные заболевания и создать кислотные дожди.