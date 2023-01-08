Стартап по отражению солнечного света обратно в космос привлек $500 тыс

"Мы создаем отражающие, высотные, биоразлагаемые облака, которые охлаждают планету. Имитируя природные процессы, наши "блестящие облака" предотвратят катастрофическое глобальное потепление", - говорится на сайте компании.

В январе Make Sunsets планирует запустить три метеорологических шара, которые выпустят от 10 до 500 граммов диоксида серы. Воздушные шары будут включать в себя компьютер для отслеживания полета, устройство для отслеживания географического местоположения и камеру. В течение недели после каждого полета Make Sunsets будет публиковать на своем сайте данные о том, чего удалось добиться.

Извержение вулкана на Филиппинах в 1991 году выбросило тысячи тонн диоксида серы в стратосферу, временно понизив среднюю глобальную температуру. С другой стороны, выброс диоксида серы в атмосферу может повредить озоновый слой, вызвать респираторные заболевания и создать кислотные дожди.