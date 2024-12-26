Стартап по созданию летающих такси Lilium закрылся

Компания начала тестировать свои электрические воздушные такси в 2017 году и завершила первый этап летных испытаний в 2019 году. Прототип Lilium Jet продемонстрировал скорость более 100 км/ч.

Финансовые трудности преследовали Lilium на протяжении всего прошлого года. Несмотря на оптимизм генерального директора, усилия по привлечению нового финансирования не увенчались успехом. Небольшая команда останется, чтобы заниматься ликвидацией компании. Судьба технологий и активов Lilium неясна, но интеллектуальная собственность компании находится под управлением патентного поверенного Фабьена Мюллера.