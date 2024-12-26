Стартап по созданию летающих такси Lilium закрылся

Опубликовано 26 декабря 2024, 15:001 мин.
Стартап по созданию летающих такси Lilium закрылсяУволив 1000 сотрудников
Lilium, немецкая компания, разрабатывающая летающие такси вертикального взлета и посадки (VTOL), внезапно прекратила свою деятельность. Компания уволила 1 000 сотрудников после того, как не смогла получить финансирование, необходимое для продолжения работы. Соучредитель Патрик Натен объявил о закрытии компании на сайте LinkedIn, заявив, что миссия по созданию «экологически чистой авиации» больше не может продолжаться под эгидой Lilium.
© Lilium
Компания начала тестировать свои электрические воздушные такси в 2017 году и завершила первый этап летных испытаний в 2019 году. Прототип Lilium Jet продемонстрировал скорость более 100 км/ч.
Финансовые трудности преследовали Lilium на протяжении всего прошлого года. Несмотря на оптимизм генерального директора, усилия по привлечению нового финансирования не увенчались успехом. Небольшая команда останется, чтобы заниматься ликвидацией компании. Судьба технологий и активов Lilium неясна, но интеллектуальная собственность компании находится под управлением патентного поверенного Фабьена Мюллера.