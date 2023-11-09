Стартап представил гигантский 44-местный летающий автобус: будущее авиаперевозок

Стартап представил гигантский 44-местный летающий автобус: будущее авиаперевозокУ которого пока нет однозначной даты запуска
Лондонский стартап Lyte Aviation хочет разрушить границы в мире авиаперевозок своими амбициозными планами по созданию 44-местного электрического самолета вертикального взлета и посадки (eVTOL), получившего название SkyBus. Это транспортное средство обещает максимальную скорость 300 км/ч и впечатляющий запас хода, превышающий 1000 км.
SkyBus имеет футуристический дизайн, напоминающий вытянутый бизнес-джет с характерными тандемными крыльями на обоих концах фюзеляжа. Отличительной особенностью этого eVTOL являются восемь шестилопастных пропеллеров, удивительно компактных для его огромных размеров.
По замыслу Lyte, первоначальный самолет будет работать на турбовинтовых двигателях, а после отработки технологии планируется перейти на водородно-электрические силовые установки.
Несмотря на то, что это нелегкая задача, компания уже заключила предварительный договор с индийской компанией Vman Aviation Services на поставку 10 самолетов SkyBus. Если все пойдет по плану, то к 2025 году мы сможем стать свидетелями будущего городского воздушного транспорта.