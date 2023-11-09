Стартап представил гигантский 44-местный летающий автобус: будущее авиаперевозок

SkyBus имеет футуристический дизайн, напоминающий вытянутый бизнес-джет с характерными тандемными крыльями на обоих концах фюзеляжа. Отличительной особенностью этого eVTOL являются восемь шестилопастных пропеллеров, удивительно компактных для его огромных размеров.

По замыслу Lyte, первоначальный самолет будет работать на турбовинтовых двигателях, а после отработки технологии планируется перейти на водородно-электрические силовые установки.

Несмотря на то, что это нелегкая задача, компания уже заключила предварительный договор с индийской компанией Vman Aviation Services на поставку 10 самолетов SkyBus. Если все пойдет по плану, то к 2025 году мы сможем стать свидетелями будущего городского воздушного транспорта.